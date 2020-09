ഗുജറാത്ത് ബി ജെ പി തൂത്തുവാരും; ഒരു സീറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടാല്‍ രാജിവെക്കുമെന്നും പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷന്‍

Posted on: September 4, 2020 9:17 am | Last updated: September 4, 2020 at 9:17 am