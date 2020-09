കൊല്‍ക്കത്ത | പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ മുര്‍ശിദാബാദില്‍ കാളി ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ടായ തീപ്പിടിത്തത്തില്‍ വിഗ്രഹം കത്തിയതിനും വര്‍ഗീയ നിറം ചാര്‍ത്താന്‍ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ ശ്രമം. ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റും പാര്‍ലിമെന്റംഗവുമായ അര്‍ജുന്‍ സിംഗ് ആണ് തന്റെ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടിലൂടെ വര്‍ഗീയ വിളവെടുപ്പിന് ശ്രമിക്കുന്നത്. അതേസമയം, സംഭവം വര്‍ഗീയമല്ലെന്നും അപകടമാണെന്നും മുര്‍ശിദാബാദ് പോലീസ് അറിയിച്ചു.

മുര്‍ശിദാബാദിലെ ആലംപൂരിലെ ക്ഷേത്രത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് തീപ്പിടിത്തമുണ്ടായത്. സംഭവത്തില്‍ നിംതാല കാളിമന്ദിറിലെ വിഗ്രഹത്തിന് കേടുപാടുകള്‍ പറ്റി. തീപ്പിടിത്തത്തിന് മുമ്പുള്ള വിഗ്രഹത്തിന്റെയും അതിന്റെ ശേഷവുമുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ വെച്ചാണ് അര്‍ജുന്‍ സിംഗ് എം പി വര്‍ഗീയ പരാമര്‍ശത്തോടെ ട്വീറ്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

The jihadi nature of Didi’s politics is now hell bent on destroying Hindu religion and culture.

See how one religious group has attacked and destroyed a temple and burned the idol of Maa Kali in Murshidabad area of West Bengal.

Shameful. pic.twitter.com/lTnyiV9ctV

— Arjun Singh (@ArjunsinghWB) September 1, 2020