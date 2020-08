കാത്തിരിപ്പിനൊടുവില്‍ തേടിയെത്തിയത് രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനം

പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ സ്വദേശിയായ പ്രണാബ് മുഖര്‍ജി ഒരു കാലത്ത് ഇന്ത്യന്‍ നാഷനല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ തലതൊട്ടപ്പനായിരുന്നു. ഇന്ദിരാഗാന്ധി മന്ത്രി സഭയിലെ രണ്ടാമനെന്നും ഗാന്ധി-നെഹ്റു കുടുംബത്തിന്റെ വലംകൈ എന്ന വിശേഷണത്തിനും എന്തുകൊണ്ടും അനുയോജ്യന്‍

Posted on: August 31, 2020 7:01 pm | Last updated: August 31, 2020 at 7:01 pm