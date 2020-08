ചരിത്രത്തിലേക്കൊരു അവിശ്വാസം

അവിശ്വാസ പ്രമേയവും അതിന്മേലുള്ള ചര്‍ച്ചയും ഭരണ- പ്രതിപക്ഷ ഏറ്റുമുട്ടലുകളുമെല്ലാം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ഒരു നിര്‍ണായക ഘട്ടമാകുകയാണ്. പുതിയ ഒരു നിര രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കള്‍ കേരളത്തില്‍ ഉദയം ചെയ്യുകയാണ്. രാഷ്ട്രീയം പുതിയ തലമുറയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന്റെ കേളികൊട്ടായിരുന്നു അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിന്‍മേലുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍. ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ആരും മാന്യത കൈവിട്ടില്ലെന്നത് തന്നെയാണ്. കേരള നിയമസഭ പുതിയ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്, പുതിയ സംസ്‌കാരത്തിലേക്കും

Posted on: August 26, 2020 4:02 am | Last updated: August 26, 2020 at 1:21 am