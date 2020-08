കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി വാഗ്ദാനം താന്‍ നിരസിക്കുകയായിരുന്നു; ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ

Posted on: August 25, 2020 9:00 am | Last updated: August 25, 2020 at 9:05 am