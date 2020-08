കേന്ദ്രത്തിനെതിരായ സി പി എം സമരത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത പാല്‍ക്കുളങ്ങര ഡിവിഷന്‍ കൗണ്‍സിലറെ ബി ജെ പി സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു

Posted on: August 23, 2020 7:30 pm | Last updated: August 23, 2020 at 7:30 pm