ഗാന്ധിജി ഉപയോഗിച്ച കണ്ണട ലേലത്തില്‍ വിറ്റു; ലഭിച്ചത് രണ്ടരക്കോടി

Posted on: August 23, 2020 7:39 am | Last updated: August 23, 2020 at 7:41 am