യാത്രാ വിലക്കുള്ളയാള്‍ക്ക് നാട്ടിലെത്താന്‍ സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയത് പണം തട്ടല്‍; രണ്ട് പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍

Posted on: August 23, 2020 12:20 am | Last updated: August 23, 2020 at 12:22 am