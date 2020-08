ഇന്ത്യന്‍ ബഹിരാകാശ മേഖലയില്‍ സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തം: കേന്ദ്രസര്‍ക്കാറിനെ അഭിനന്ദിച്ച് രവിശങ്കര്‍ പ്രസാദ്

Posted on: August 21, 2020 12:45 pm | Last updated: August 21, 2020 at 12:45 pm