കരിപ്പൂര്‍ വിമാന അപകടം: രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തകരായ 53 പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

Posted on: August 20, 2020 11:40 am | Last updated: August 20, 2020 at 11:40 am