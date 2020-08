നോക്കൂ, ഈ മനുഷ്യന്റെ പത്ത് വര്‍ഷങ്ങള്‍

കരുണയാല്‍ പൊതിയുന്ന ദൈവം അവന്റെ അടുപ്പക്കാരില്‍പ്പെടുത്തി സ്‌നേഹ ചുംബനങ്ങളാല്‍ ചേര്‍ത്തു നിര്‍ത്തിയ പത്ത് വര്‍ഷങ്ങള്‍ കൂടി കടന്നുപോയി എന്നാണ് തന്റെ രണ്ടാം ഘട്ട ജയില്‍ വാസത്തെ കുറിച്ച് മഅ്ദനി കഴിഞ്ഞ ദിവസം എഴുതിയത്. നിയമ വ്യവസ്ഥയുടെ കാരുണ്യവും കാത്ത് ആ മനുഷ്യന്‍ ഇനി നില്‍ക്കുന്നില്ലെന്ന് സാരം. നമ്മുടെ പിന്തുണയെന്ന കാരുണ്യവും ആ മനുഷ്യന്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. തന്നെ വേട്ടയാടിയ നിയമ വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിമര്‍ശനം മഅ്ദനിയുടെ ഈ കാഴ്ചപ്പാടില്‍ ഉണ്ട്.

