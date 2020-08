ഗോവ ഗവര്‍ണര്‍ സത്യപാല്‍ മാലിക്കിനെ മേഘാലയ ഗവര്‍ണണറായി നിയമിച്ചു

Posted on: August 18, 2020 12:15 pm | Last updated: August 18, 2020 at 12:15 pm