ബംഗളൂരു ആക്രമണം: കേസില്‍ ഗുണ്ടാ ആക്ടിനൊപ്പം യു എ പി എ നിയമവും നടപ്പാക്കാനൊരുങ്ങി കര്‍ണാടക സര്‍ക്കാര്‍

Posted on: August 17, 2020 2:55 pm | Last updated: August 17, 2020 at 2:55 pm