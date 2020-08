16 മണിക്കൂര്‍ കുത്തൊഴുക്കില്‍ മരത്തില്‍ പിടിച്ച് യുവാവ്; അവസാനം രക്ഷകരായി വ്യോമസേന

ബിലാസ്പൂര്‍| കനത്ത മഴയില്‍ കുത്തൊഴുക്കില്‍പ്പെട്ട യുവാവ് ജീവന്‍ കൈയില്‍ പിടിച്ച് നിന്നത് 16 മണിക്കൂര്‍ .അവസാനം ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേന എത്തി രക്ഷപ്പടുത്തി. ചത്തീസ്ഗഡിലെ ബിലാസ്പൂരിലാണ് സംഭവം. യുവാവിനെ വ്യോമസേന രക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്.

@IAF_MCC conducted an incredible rescue operation to rescue a man at Khutaghat dam in Bilaspur, He was stuck in the heavy flow, he sat on a stone, holding onto a tree to save himself for almost 16 hrs! After an arduous night, the IAF airlifted the man @ndtv @ndtvindia #IAF pic.twitter.com/CMI3pP9NcN

