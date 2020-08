മുഖ്യമന്ത്രി നിരീക്ഷണത്തിലായതിനാല്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്‍ പതാക ഉയര്‍ത്തി

Posted on: August 15, 2020 1:12 pm | Last updated: August 15, 2020 at 1:12 pm