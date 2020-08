മുളന്തുരുത്തി മാര്‍ത്തോമന്‍ ചര്‍ച്ച് തിങ്കളാഴ്ചക്കുള്ളില്‍ ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് വിഭാഗത്തിന് കൈമാറണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി

Posted on: August 12, 2020 3:15 pm | Last updated: August 12, 2020 at 3:15 pm