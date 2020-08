കാബൂളില്‍ ചാവേര്‍ ആക്രമണം നടത്തിയത് മലയാളിയല്ലെന്ന് ഡി എന്‍ എ പരിശോധന ഫലം

Posted on: August 12, 2020 8:54 am | Last updated: August 12, 2020 at 11:06 am