സംസ്ഥാനത്ത് സ്‌കൂള്‍ തുറക്കാവുന്ന സാഹചര്യം നിലവിലില്ല: മുഖ്യമന്ത്രി

Posted on: August 11, 2020 9:05 pm | Last updated: August 11, 2020 at 9:05 pm