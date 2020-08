കരിപ്പൂരില്‍ വലിയ വിമാനങ്ങളുടെ ലാന്റിംഗ് നിയന്ത്രണം; ജിദ്ദ- കരിപ്പൂര്‍ സഊദി എയര്‍ലെന്‍സ് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലേക്ക്

Posted on: August 10, 2020 8:27 am | Last updated: August 10, 2020 at 8:27 am