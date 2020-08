ഇലക്ട്രിക് വാഹന നയത്തില്‍ നിന്ന് ലിഥിയം സ്‌കൂട്ടറുകളെ ഒഴിവാക്കിയത് ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാര്‍ പരിശോധിക്കണമെന്ന് കമ്പനികള്‍

Posted on: August 9, 2020 9:21 pm | Last updated: August 9, 2020 at 9:21 pm