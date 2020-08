എട്ട് കോടി കര്‍ഷകരുടെ ബേങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് 17,100 കോടി രൂപ നല്‍കും

Posted on: August 9, 2020 11:54 am | Last updated: August 9, 2020 at 11:54 am