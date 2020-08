പെട്ടിമുടി ഉരുള്‍പൊട്ടല്‍: മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വീതം സഹായധനം

Posted on: August 8, 2020 1:43 pm | Last updated: August 8, 2020 at 1:54 pm