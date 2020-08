ഇറ്റാലിയന്‍ മറൈന്‍ കേസ്: മത്സ്യതൊഴിലാളികളുടെ കടുംബങ്ങള്‍ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കിയാല്‍ കേസ് അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി

Posted on: August 7, 2020 3:58 pm | Last updated: August 7, 2020 at 3:58 pm