അഞ്ചുതെങ്ങിലെ ലാര്‍ജ് കൊവിഡ് ക്ലസ്റ്ററില്‍ തീവ്രരോഗ വ്യാപനം; ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് 104 പേര്‍ക്ക്

Posted on: August 6, 2020 7:14 pm | Last updated: August 6, 2020 at 7:14 pm