പ്രതിപ്പട്ടികയില്‍നിന്നും ഒഴിവാക്കണമെന്ന ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോയുടെ ആവശ്യം തള്ളി; വിചാരണ നേരിടണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

Posted on: August 5, 2020 3:59 pm | Last updated: August 5, 2020 at 3:59 pm