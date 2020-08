അസീര്‍ മേഖലയില്‍ കനത്ത മഴ: അക്ബത്ത് അല്‍-ഷാര്‍, അല്‍-ദുല റോഡില്‍ മണ്ണിടിച്ചില്‍

Posted on: August 5, 2020 12:35 am | Last updated: August 5, 2020 at 12:35 am