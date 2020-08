ആശ്വാസം; ഇടുക്കിയില്‍ ഇന്ന് കൊവിഡ് കേസുകളില്ല

ജൂലൈ 21ന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ഇടുക്കിയില്‍ രോഗബാധ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാത്ത ദിനം ഉണ്ടാകുന്നത്

Posted on: August 4, 2020 6:53 pm | Last updated: August 4, 2020 at 6:53 pm