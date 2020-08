വിശാഖപട്ടണം| ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ ഷിപ്പിയാര്‍ഡ് ലിമിറ്റഡില്‍ ക്രെയിന്‍ തകര്‍ന്ന് വീണ് 10 തൊഴിലാളികള്‍ മരിച്ചു. നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റതായും അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിശാഖപട്ടണത്ത് ശനിയാഴ്ച ഉച്ഛയോടെയാണ് സംഭവമുണ്ടായത്. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാറിന്റെ കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് എച് എസ് എല്‍.

കപ്പല്‍ നിര്‍മാണത്തിനുള്ള ഉപകരണങ്ങള്‍ കൊണ്ടുപോകാന്‍ ഉപയോഗിച്ച ക്രെയിനില്‍ തൊഴിലാളികള്‍ പരിശോധന നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ക്രെയിന്‍ പെട്ടന്ന് വലിയ ശബ്ദത്തോടെ തകര്‍ന്നു വീഴുകയായിരുന്നുവെന്ന് അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു.

#WATCH A crane collapses at Hindustan Shipyard Limited in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. 10 dead and 1 injured in the incident, says DCP Suresh Babu. pic.twitter.com/BOuz1PdJu3

