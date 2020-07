തിരുവനന്തപുരത്ത് വൃദ്ധസദനത്തിൽ കഴിയുന്ന 35 പേർക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരത്ത് വൃദ്ധസദനത്തിൽ കഴിയുന്ന 35 പേർക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

Posted on: July 31, 2020 6:39 pm | Last updated: July 31, 2020 at 6:40 pm