ലോകത്ത് കൊവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണത്തില്‍ വന്‍ വര്‍ധന; ഇന്നലെ മാത്രം 277,051 രോഗികള്‍

Posted on: July 31, 2020 8:11 am | Last updated: July 31, 2020 at 10:12 am