ജിദ്ദ വിമാനത്താവളത്തിലെ ടാക്‌സിയുടെ നിറം മാറി; ഇനി ‘പച്ച ടാക്‌സി’

Posted on: July 21, 2020 7:38 pm | Last updated: July 21, 2020 at 7:38 pm