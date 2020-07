മഅ്ദനിയെ ഓര്‍മവരുന്നത് യാദൃച്ഛികമല്ല!

ആരോപണങ്ങള്‍ക്ക് വഴിവെക്കാന്‍ പാകത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങള്‍, സൗഹൃദങ്ങളുടെ ശക്തിയില്‍ നല്‍കപ്പെട്ട നിയമനങ്ങള്‍, അത്തരം നിയമനങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട തസ്തികകള്‍ എന്നിവക്കൊക്കെ പിഴ മൂളേണ്ടതുണ്ട്. ആ പിഴമൂളല്‍ ഭീകരവാദ മുദ്ര ചാര്‍ത്തിയ സ്വര്‍ണക്കടത്തുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ അബ്ദുന്നാസര്‍ മഅ്ദനിയെ (മഅ്ദനിമാരെ എന്ന് തിരുത്തി വായിക്കാം) ഓര്‍മവരുന്നത് യാദൃച്ഛികമല്ല!

Posted on: July 21, 2020 4:02 am | Last updated: July 21, 2020 at 1:47 am