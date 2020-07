തിരുപ്പതി ക്ഷേത്രത്തിലെ മുഖ്യ തന്ത്രി കൊവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു

തിരുപ്പതി ക്ഷേത്രത്തിലെ മുഖ്യ തന്ത്രി കൊവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു

Posted on: July 20, 2020 3:33 pm | Last updated: July 20, 2020 at 3:34 pm