യു എ ഇയുടെ ചൊവ്വ ദൗത്യത്തിനു തുടക്കം; ഹോപ്പ് പ്രോബ് വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചു

യു എ ഇയുടെ ചൊവ്വ ദൗത്യത്തിനു തുടക്കം; ഹോപ്പ് പ്രോബ് വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചു

Posted on: July 20, 2020 8:08 am | Last updated: July 20, 2020 at 9:39 am