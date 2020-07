പുറത്തുപോയി വന്നാല്‍ വീട്ടിലും മാസ്‌ക് ധരിക്കുകയും ശാരീരിക അകലം പാലിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

Posted on: July 18, 2020 9:00 pm | Last updated: July 18, 2020 at 9:10 pm