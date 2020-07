തിരുവനന്തപുരത്തെ തീരമേഖല ഇന്ന് അര്‍ധരാത്രി മുതല്‍ ക്രിട്ടിക്കല്‍ കണ്ടെയിന്‍മെന്റ് സോണില്‍

ശനിയാഴ്ച അര്‍ധരാത്രി മുതല്‍ ജൂലൈ 28 അര്‍ധ രാത്രി വരെ കര്‍ശന നിയന്ത്രണം

Posted on: July 18, 2020 6:29 pm | Last updated: July 18, 2020 at 6:29 pm