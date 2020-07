സ്വര്‍ണക്കടത്ത്: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് ജാഗ്രതക്കുറവുണ്ടായെന്ന് സിപിഎം സെക്രട്ടേറിയറ്റ്

Posted on: July 17, 2020 3:59 pm | Last updated: July 17, 2020 at 6:47 pm