നേപ്പാളില്‍ മണ്ണിടിച്ചില്‍ 12 പേര്‍ മരിച്ചു; 19 പേരെ കാണാതായി

Posted on: July 10, 2020 2:50 pm | Last updated: July 10, 2020 at 2:50 pm