ലോക്ക് ഡൗണ്‍ കാലത്ത് ഖുര്‍ആന്‍ മനഃപാഠമാക്കി; മര്‍കസില്‍ നിന്ന് 125 പുതുഹാഫിളുകള്‍

Posted on: July 8, 2020 9:03 pm | Last updated: July 8, 2020 at 9:03 pm