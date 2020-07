സന്ദീപ് നായര്‍ക്ക് ബിജെപിയുടെ ഉന്നത നേതാക്കളുമായി ബന്ധമുണ്ട്; ഏത് അന്വേഷണത്തേയും സ്വാഗതം ചെയ്യും: മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജന്‍

Posted on: July 8, 2020 6:41 pm | Last updated: July 8, 2020 at 6:41 pm