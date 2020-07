കള്ളക്കടത്തിന് നയതന്ത്ര പരിവേഷവും

കൊവിഡ് വിവര ശേഖരണത്തിനുള്ള കരാര്‍ അമേരിക്കന്‍ കമ്പനിക്കു നല്‍കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്പ്രിന്‍ക്ലര്‍ ഇടപാടില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ശിവശങ്കറിനെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്തതാണ് സ്വര്‍ണക്കടത്തു കേസില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് കൂടി വിവാദത്തിലാകുന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെത്തിച്ചത്.

Posted on: July 8, 2020 4:01 am | Last updated: July 8, 2020 at 1:27 am