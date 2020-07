യു പിയില്‍ ഗുണ്ടാസംഘങ്ങളുടെ വാഴ്ച

യു പിയിലെ സമീപ കാലത്തെ ഏറ്റവും ക്രൂരവും അതേസമയം പോലീസ് സേനയുടെ കഴിവുകേട് തുറന്നു കാട്ടുന്നതുമായ ഗറില്ലാ മോഡല്‍ ആക്രമണമായിരുന്നു ബിക്രുവില്‍ വെള്ളിയാഴ്ച നടന്നത്.

Posted on: July 7, 2020 4:00 am | Last updated: July 7, 2020 at 1:06 am