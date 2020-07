പ്രവാസി ക്വാട്ട ബില്ലിന് അംഗീകാരം: കുവൈത്തില്‍ എട്ട് ലക്ഷം ഇന്ത്യകാര്‍ക്ക് ജോലി നഷ്ടമാകും

Posted on: July 6, 2020 2:44 pm | Last updated: July 6, 2020 at 2:44 pm