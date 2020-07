ലോകത്ത് കൊവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 5.30 ലക്ഷത്തിലേക്ക്

Posted on: July 4, 2020 9:14 am | Last updated: July 4, 2020 at 9:14 am