സര്‍ക്കാര്‍ അക്കൗണ്ട് സ്വകാര്യ ബേങ്കിലേക്ക് മാറ്റി; മഹാരാഷ്ട്ര മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ഫട്‌നാവിസിനെതിരെ പോലീസില്‍ പരാതി

Posted on: July 2, 2020 8:31 pm | Last updated: July 2, 2020 at 8:31 pm