ജോസ് കെ മാണി പുറത്ത് പോയത് നിഗൂഢ ലക്ഷ്യത്തോടെ; കൂടുതല്‍ നേതാക്കള്‍ പുറത്തുവരുമെന്നും പി ജെ ജോസഫ്

Posted on: July 2, 2020 10:57 am | Last updated: July 2, 2020 at 10:57 am