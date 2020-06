ജോസ് കെ മാണി ഇനി എങ്ങോട്ട് ?

ജോസ് കെ മാണിയുടെ അടുത്ത നീക്കമെന്തെന്നാണ് ഇനി രാഷ്ട്രീയ കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ഇടതു മുന്നണിയിലാണ് ജോസിന്റെ കണ്ണ്. പഞ്ചായത്ത്, നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ജോസുമായി സഹകരിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ സി പി എമ്മിനും താത്പര്യമുണ്ട്.

Posted on: July 1, 2020 4:01 am | Last updated: July 1, 2020 at 1:21 am