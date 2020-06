ഹജ്ജിന് ഈ വര്‍ഷം ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് തീര്‍ഥാടകരെ അയക്കില്ല: മുഖ്താര്‍ അബ്ബാസ് നഖ്വി

Posted on: June 23, 2020 1:06 pm | Last updated: June 23, 2020 at 1:06 pm