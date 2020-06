തര്‍ക്കത്തിന്റെ ആണിവേരുകള്‍

ഇന്ത്യക്കും ചൈനക്കുമിടയിലെ നിയന്ത്രണ രേഖയില്‍ വ്യക്തത ഉണ്ടാക്കാനാവശ്യമായ ഉഭയകക്ഷി ചര്‍ച്ചകളും അതനുസരിച്ചുള്ള നടപടികളും നിരന്തരം തടയപ്പെടുന്നതാണ് അതിര്‍ത്തി സംബന്ധമായ വിഷയപരിഹാരം അനിശ്ചിതമായി തുടരുന്നതിന് കാരണം.

Posted on: June 23, 2020 1:43 am | Last updated: June 23, 2020 at 1:43 am