കൊവിഡ്: പുതുച്ചേരിയില്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കര്‍ശനമാക്കി; കടകള്‍ രണ്ട് മണി വരെ മാത്രം

Posted on: June 22, 2020 2:51 pm | Last updated: June 22, 2020 at 2:51 pm